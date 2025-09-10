Assine UOL
Jorge Moraes

Jorge Moraes

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Salão de Munique: de marcas chinesas a alemãs, veja novos carros que vêm aí

Jorge Moraes
Colunista do UOL, em Munique (Alemanha)
Nova geração do SUV médio Mercedes-Benz GLC ganhou variante 100% elétrica
Nova geração do SUV médio Mercedes-Benz GLC ganhou variante 100% elétrica Imagem: Jorge Moraes/UOL

O Salão do Automóvel de Munique, realizado até a próximo domingo (14) na Alemanha, é palco para a apresentação de novos carros, em um cenário marcado por desafios como os custos da eletrificação, a expansão das montadoras chinesas na Europa e os impactos das tarifas norte-americanas.

O evento evidencia que os automóveis estão cada vez mais classificáveis como "computadores sobre rodas", dado o alto índice de tecnologia neles embarcada, com foco em aspectos inteligência artificial e arquitetura interna recheada de telas gigantes que concentram a maioria dos comandos. Telas, peças exclusivas, IA. No centro da disputa entre chineses e europeus, está o consumidor.

Dentre as montadoras alemãs, destaque para BMW e Mercedes-Benz, que mostram SUVs elétricos que representam novas fases para suas linhas.

A BMW apresentou a segunda geração do iX3, enquanto a Mercedes revelou o GLC elétrico, sucessor do EQC.

Enquanto isso, marcas chinesas estão ocupando novos espaços e oferecendo carros completos mais por preços menores, como já acontece no Brasil e em outros mercados ao redor do mundo. Veja a seguir destaques do salão por montadora.

Mini

Mini John Cooper Works é exibido em versão especial desenvolvida em parceria com customizadora
Mini John Cooper Works é exibido em versão especial desenvolvida em parceria com customizadora Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Mini apresentou, em parceria com a customizadora Deus Ex Machina, dois modelos John Cooper Works personalizados: um elétrico de 258 cv e outro a combustão de 231 cv, ambos com design artesanal que combina autenticidade, esportividade e estética.

Os veículos trazem elementos exclusivos, como o teto com um grande "X" branco, acabamentos internos com costuras aparentes, alavancas tradicionais e materiais que destacam a "beleza da imperfeição".

Continua após a publicidade

A colaboração busca homenagear a história da Mini no automobilismo e ao mesmo tempo reforçar uma proposta criativa, funcional e purista, unindo performance e identidade cultural.

BMW

Elétrico, o SUV iX3 convive com o modelo a combustão
Elétrico, o SUV iX3 convive com o modelo a combustão Imagem: Jorge Moraes/UOL

A BMW mostra a segunda geração do iX3, modelo que inaugura a era Neue Klasse da marca.

O SUV traz nova linguagem de design, plataforma dedicada a veículos elétricos e quatro centrais eletrônicas de alta capacidade, chamadas pela montadora de "supercérebros".

A produção será baseada no conceito Vision Neue Klasse X, revelado em 2024. O iX3 50 xDrive deve chegar aos Estados Unidos em meados de 2026, com 470 cv de potência e autonomia próxima dos 800 km.

Continua após a publicidade

Audi

Conceito da Audi antecipa como será sucessor elétrico do cupê TT, já aposentado
Conceito da Audi antecipa como será sucessor elétrico do cupê TT, já aposentado Imagem: Divulgação

A Audi exibe o Concept C, inspirado no TT de primeira geração.

O modelo, segundo o chefe de design da marca, Massimo Frascella, antecipa de forma quase fiel um veículo de produção, previsto para 2027. O carro será produzido em Böllinger Höfe e também apresenta a nova identidade visual da fabricante.

Volkswagen

ID Polo GTI só para a Europa
ID Polo GTI só para a Europa Imagem: Jorge Moraes/UOL
Continua após a publicidade

A Volkswagen confirmou que o conceito ID.2 dará origem ao ID. Polo, hatch elétrico que terá uma versão esportiva com emblema GTI, estreando a sigla em um modelo 100% a bateria.

O ID. Polo será montado sobre plataforma MEB Entry e terá dimensões próximas às do Polo convencional a combustão.

A montadora também revelou o ID. Cross, SUV subcompacto que compartilha a mesma base do ID. Polo. Com 208 cv de potência e autonomia de até 420 km, o modelo será o equivalente elétrico ao T-Cross no portfólio da marca. Ambos estão longe do Brasil.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz apresentou versão 100% elétrica do SUV médio GLC
Mercedes-Benz apresentou versão 100% elétrica do SUV médio GLC Imagem: Jorge Moraes / UOL

A Mercedes-Benz confirmou o retorno do Classe G conversível, primeira versão de teto aberto desde 2017.

Continua após a publicidade

Outro destaque foi o novo GLC elétrico, que estreia a central multimídia Hyperscreen MBUX de 39 polegadas.

O SUV será equipado com bateria de 94 kWh, arquitetura de 400 volts e chega ao mercado no primeiro semestre de 2026. O modelo substituirá o EQC, que teve vendas abaixo das expectativas.

Opel

Opel Corsa GSE Concept
Opel Corsa GSE Concept Imagem: Jorge Moraes/UOL

A marca expõe o carro conceito mais bem resolvido e rápido do evento, que faz zero a 100 km/h em dois segundos com máxima de 320 Km/h.

O Corsa GSE resgata o nome do carro que já foi popular no Brasil e aparece no estande da marca com boa dose de esportividade.

Continua após a publicidade

A Opel, que pertence à Stellantis, também mostra o Mokka - compacto elétrico vitaminado com 281 cv de potência, promete autonomia de 500 km.

BYD

BYD Seal perua
BYD Seal perua Imagem: Jorge Moraes/UOL

A BYD colocou no palco a perua Seal 6 DM-i Touring, sua primeira station plug-in híbrida (PHEV).

O modelo, lançado inicialmente na China em julho de 2025, chega ao mercado europeu com preço previsto de 42.990 euros (cerca de R$ 275 mil) na Alemanha.

Com autonomia combinada de mais de 1.300 km, o veículo se posiciona como o segundo híbrido da marca para a Europa e o décimo terceiro modelo da linha local da BYD.

Continua após a publicidade

Chamado na China de Seal 06 DM-i Travel Edition, o Seal 6 DM-i Touring é um carro médio com 4,85 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,50 m de altura, além de entre-eixos de 2,79 m.

Leapmotor

SUV 05 da Leap Motor deve ser vendido no Brasil
SUV 05 da Leap Motor deve ser vendido no Brasil Imagem: Jorge Mores

A fabricante exibiu o B05, hatch elétrico desenvolvido para competir com o Volkswagen ID.3.

O modelo traz motor dianteiro de 215 cv, bateria de 67,1 kWh e autonomia estimada em 420 km. Os preços devem começar em torno de 27 mil libras no mercado britânico.

Changan Avtr

Luxuoso, elétrico Avtr 012 surge em série especial
Luxuoso, elétrico Avtr 012 surge em série especial Imagem: jorge moraes/UOL
Continua após a publicidade

Marca chinesa que está com o passaporte carimbado para o Brasil, a Changan Avtr exibe o sedã executivo elétrico Avtr 012 Kim Jones.

Trata-se edição limitada concebida em parceria com o conhecido designer, trazendo 5,02 metros de comprimento e entre-eixos de 3 metros. Por dentro, o luxo é percebido em itens como tela para os passageiros do banco de trás e 25 alto-falantes.

A arquitetura de 800 V permite o carregamento rápido da bateria em até 15 minutos e o Lidar é o sistema de radar que não deixa passar nada.

O carro tem autonomia de 650 km, aceleração de zero a 100 em 3,8 segundos e bateria de 94,3 kW/h.

Changan Deepal

Chinês Deepal 07 é candidato a circular nas ruas brasileiras
Chinês Deepal 07 é candidato a circular nas ruas brasileiras Imagem: Jorge Moraes/UOL
Continua após a publicidade

O SUV elétrico S07 da Changan Deepal oferece amplo espaço, trazendo 4,75 metros de comprimento e 2,90 metros de distância entre-eixos.

Apresenta um interior moderno com 15,6 polegadas de tela. Com autonomia WLTP de até 475 km e carregamento rápido CC, foi projetado para o mercado europeu e seu lançamento acontece agora.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.