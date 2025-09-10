Salão de Munique: de marcas chinesas a alemãs, veja novos carros que vêm aí

O Salão do Automóvel de Munique, realizado até a próximo domingo (14) na Alemanha, é palco para a apresentação de novos carros, em um cenário marcado por desafios como os custos da eletrificação, a expansão das montadoras chinesas na Europa e os impactos das tarifas norte-americanas.
O evento evidencia que os automóveis estão cada vez mais classificáveis como "computadores sobre rodas", dado o alto índice de tecnologia neles embarcada, com foco em aspectos inteligência artificial e arquitetura interna recheada de telas gigantes que concentram a maioria dos comandos. Telas, peças exclusivas, IA. No centro da disputa entre chineses e europeus, está o consumidor.
Dentre as montadoras alemãs, destaque para BMW e Mercedes-Benz, que mostram SUVs elétricos que representam novas fases para suas linhas.
A BMW apresentou a segunda geração do iX3, enquanto a Mercedes revelou o GLC elétrico, sucessor do EQC.
Enquanto isso, marcas chinesas estão ocupando novos espaços e oferecendo carros completos mais por preços menores, como já acontece no Brasil e em outros mercados ao redor do mundo. Veja a seguir destaques do salão por montadora.
Mini
A Mini apresentou, em parceria com a customizadora Deus Ex Machina, dois modelos John Cooper Works personalizados: um elétrico de 258 cv e outro a combustão de 231 cv, ambos com design artesanal que combina autenticidade, esportividade e estética.
Os veículos trazem elementos exclusivos, como o teto com um grande "X" branco, acabamentos internos com costuras aparentes, alavancas tradicionais e materiais que destacam a "beleza da imperfeição".
A colaboração busca homenagear a história da Mini no automobilismo e ao mesmo tempo reforçar uma proposta criativa, funcional e purista, unindo performance e identidade cultural.
BMW
A BMW mostra a segunda geração do iX3, modelo que inaugura a era Neue Klasse da marca.
O SUV traz nova linguagem de design, plataforma dedicada a veículos elétricos e quatro centrais eletrônicas de alta capacidade, chamadas pela montadora de "supercérebros".
A produção será baseada no conceito Vision Neue Klasse X, revelado em 2024. O iX3 50 xDrive deve chegar aos Estados Unidos em meados de 2026, com 470 cv de potência e autonomia próxima dos 800 km.
Audi
A Audi exibe o Concept C, inspirado no TT de primeira geração.
O modelo, segundo o chefe de design da marca, Massimo Frascella, antecipa de forma quase fiel um veículo de produção, previsto para 2027. O carro será produzido em Böllinger Höfe e também apresenta a nova identidade visual da fabricante.
Volkswagen
A Volkswagen confirmou que o conceito ID.2 dará origem ao ID. Polo, hatch elétrico que terá uma versão esportiva com emblema GTI, estreando a sigla em um modelo 100% a bateria.
O ID. Polo será montado sobre plataforma MEB Entry e terá dimensões próximas às do Polo convencional a combustão.
A montadora também revelou o ID. Cross, SUV subcompacto que compartilha a mesma base do ID. Polo. Com 208 cv de potência e autonomia de até 420 km, o modelo será o equivalente elétrico ao T-Cross no portfólio da marca. Ambos estão longe do Brasil.
Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz confirmou o retorno do Classe G conversível, primeira versão de teto aberto desde 2017.
Outro destaque foi o novo GLC elétrico, que estreia a central multimídia Hyperscreen MBUX de 39 polegadas.
O SUV será equipado com bateria de 94 kWh, arquitetura de 400 volts e chega ao mercado no primeiro semestre de 2026. O modelo substituirá o EQC, que teve vendas abaixo das expectativas.
Opel
A marca expõe o carro conceito mais bem resolvido e rápido do evento, que faz zero a 100 km/h em dois segundos com máxima de 320 Km/h.
O Corsa GSE resgata o nome do carro que já foi popular no Brasil e aparece no estande da marca com boa dose de esportividade.
A Opel, que pertence à Stellantis, também mostra o Mokka - compacto elétrico vitaminado com 281 cv de potência, promete autonomia de 500 km.
BYD
A BYD colocou no palco a perua Seal 6 DM-i Touring, sua primeira station plug-in híbrida (PHEV).
O modelo, lançado inicialmente na China em julho de 2025, chega ao mercado europeu com preço previsto de 42.990 euros (cerca de R$ 275 mil) na Alemanha.
Com autonomia combinada de mais de 1.300 km, o veículo se posiciona como o segundo híbrido da marca para a Europa e o décimo terceiro modelo da linha local da BYD.
Chamado na China de Seal 06 DM-i Travel Edition, o Seal 6 DM-i Touring é um carro médio com 4,85 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,50 m de altura, além de entre-eixos de 2,79 m.
Leapmotor
A fabricante exibiu o B05, hatch elétrico desenvolvido para competir com o Volkswagen ID.3.
O modelo traz motor dianteiro de 215 cv, bateria de 67,1 kWh e autonomia estimada em 420 km. Os preços devem começar em torno de 27 mil libras no mercado britânico.
Changan Avtr
Marca chinesa que está com o passaporte carimbado para o Brasil, a Changan Avtr exibe o sedã executivo elétrico Avtr 012 Kim Jones.
Trata-se edição limitada concebida em parceria com o conhecido designer, trazendo 5,02 metros de comprimento e entre-eixos de 3 metros. Por dentro, o luxo é percebido em itens como tela para os passageiros do banco de trás e 25 alto-falantes.
A arquitetura de 800 V permite o carregamento rápido da bateria em até 15 minutos e o Lidar é o sistema de radar que não deixa passar nada.
O carro tem autonomia de 650 km, aceleração de zero a 100 em 3,8 segundos e bateria de 94,3 kW/h.
Changan Deepal
O SUV elétrico S07 da Changan Deepal oferece amplo espaço, trazendo 4,75 metros de comprimento e 2,90 metros de distância entre-eixos.
Apresenta um interior moderno com 15,6 polegadas de tela. Com autonomia WLTP de até 475 km e carregamento rápido CC, foi projetado para o mercado europeu e seu lançamento acontece agora.
