Salão de Munique: de marcas chinesas a alemãs, veja novos carros que vêm aí

O Salão do Automóvel de Munique, realizado até a próximo domingo (14) na Alemanha, é palco para a apresentação de novos carros, em um cenário marcado por desafios como os custos da eletrificação, a expansão das montadoras chinesas na Europa e os impactos das tarifas norte-americanas.

O evento evidencia que os automóveis estão cada vez mais classificáveis como "computadores sobre rodas", dado o alto índice de tecnologia neles embarcada, com foco em aspectos inteligência artificial e arquitetura interna recheada de telas gigantes que concentram a maioria dos comandos. Telas, peças exclusivas, IA. No centro da disputa entre chineses e europeus, está o consumidor.

Dentre as montadoras alemãs, destaque para BMW e Mercedes-Benz, que mostram SUVs elétricos que representam novas fases para suas linhas.