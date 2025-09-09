BMW iX3: novo SUV elétrico traz potência de 470 cv e 800 km de autonomia

A BMW reprograma a trajetória do SUV elétrico iX3 com o primeiro capítulo de uma série de cinco novos carros da família Neue Klasse -denominação da nova linguagem de design dos automóveis da marca alemã.
De faro o novo iX3 traz visual diferente de tudo que a marca da Bavária já fez e esse estio será aplicado em outros modelos da BMW, incluindo a nova geração do sedã Série 3 - o próximo a ser apresentado pela montadora europeia.
O SUV, que acaba de ser apresentado em Munique, na Alemanha, herda a mais alta tecnologia da empresa e reúne elementos que traduzem o pilar de reciclagem da BMW com vidros, peças, plásticos e tapeçaria "vindos de cordas, garrafas e polímeros jogados na natureza".
O iX3, que exibe faróis integrados à extensão da grade e lanternas traseiras em LED, vai conviver com o X3 a combustão.
Por dentro, vale a exclamação: Minha Nossa Senhora! a novidade da BMW é rica em tecnologia e traz uma tela, que funciona como head display, instalada na base do para-brisa e que ocupa toda a extensão do painel. É uma solução de design que vem da aviação.
Nada de conceito: aqui, trata-se do produto final, acompanhado de uma central multimídia hexagonal e tátil, com pouco mais de 15 polegadas.
O iX3conta com recursos como customização do ambiente, massagem nos bancos dianteiros, abertura e fechamento das portas com maçanetas eletrônicas e uma arquitetura que destaca o volante como peça de cristal a bordo.
Máquina
São 470 cv de potência e 65,4 kgfm de torque com os dois motores elétricos, um em cada eixo.
Para trazer autonomia entre 600 e 800 quilômetros, a bateria tem grande capacidade de armazenamento de energia (115 KWh). Quanto à aceleração a fabricante afirma que o iX3 vai de zero a 100 km/h em 4,7 segundos.
O impecável elétrico batiza a primeira arquitetura de 800 Volts dos alemães da Bavária e isso permite que o iX3 50, segundo a apresentação, em cerca de 15 minutos, carregue 80% da bateria em um eletroposto de carga rápida.
O que não gostei, apesar do bom visual das respectivas rodas, foi do perfil baixo (35) do pneu de 22 polegadas. Vai rasgar facilmente se a BMW do Brasil decidir optar pelo iX3 50 M Sport. expectativa é de que o SUV elétrico seja lançado no Brasil no segundo semestre de 2026.
Informática
Processadores de alta potência controlam o sistema de inteligência e segurança do veículo. O motorista só irá dirigir e pronto. São quatro computadores conectados entre si que gerenciam o SUV e garantem uma nova experiência de condução, que ainda não é autônoma.
A tecnologia dos software e hardware governam a segurança, a assistência de condução, a otimização da força de propulsão e o uso da bateria, por exemplo.
Aqui, em Munique, no workshop sobre o veículo, eles mostraram a nova densidade mais resistente das células da potente bateria que servirá a outros membros família Neue Klasse.
Em breve, conto como é a fábrica de Debrecen, na Hungria, local de fabricação do futuro importado. Atualmente o iX3 de geração anterior é vendido na casa dos R$ 500 mil.
