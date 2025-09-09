Assine UOL
Jorge Moraes

Jorge Moraes

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

BMW iX3: novo SUV elétrico traz potência de 470 cv e 800 km de autonomia

Jorge Moraes
Colunista do UOL, em Munique (Alemanha)
Atualizada em
SUV é o primeiro carro da geração Neue Klasse da BMW
SUV é o primeiro carro da geração Neue Klasse da BMW Imagem: Jorge Moraes/UOL

A BMW reprograma a trajetória do SUV elétrico iX3 com o primeiro capítulo de uma série de cinco novos carros da família Neue Klasse -denominação da nova linguagem de design dos automóveis da marca alemã.

De faro o novo iX3 traz visual diferente de tudo que a marca da Bavária já fez e esse estio será aplicado em outros modelos da BMW, incluindo a nova geração do sedã Série 3 - o próximo a ser apresentado pela montadora europeia.

O SUV, que acaba de ser apresentado em Munique, na Alemanha, herda a mais alta tecnologia da empresa e reúne elementos que traduzem o pilar de reciclagem da BMW com vidros, peças, plásticos e tapeçaria "vindos de cordas, garrafas e polímeros jogados na natureza".

O iX3, que exibe faróis integrados à extensão da grade e lanternas traseiras em LED, vai conviver com o X3 a combustão.

Por dentro, vale a exclamação: Minha Nossa Senhora! a novidade da BMW é rica em tecnologia e traz uma tela, que funciona como head display, instalada na base do para-brisa e que ocupa toda a extensão do painel. É uma solução de design que vem da aviação.

Nada de conceito: aqui, trata-se do produto final, acompanhado de uma central multimídia hexagonal e tátil, com pouco mais de 15 polegadas.

O iX3conta com recursos como customização do ambiente, massagem nos bancos dianteiros, abertura e fechamento das portas com maçanetas eletrônicas e uma arquitetura que destaca o volante como peça de cristal a bordo.

Máquina

Painel do iX3 e head up display em todo para-brisa
Painel do iX3 e head up display em todo para-brisa Imagem: Jorge Moraes/UOL
Continua após a publicidade

São 470 cv de potência e 65,4 kgfm de torque com os dois motores elétricos, um em cada eixo.

Para trazer autonomia entre 600 e 800 quilômetros, a bateria tem grande capacidade de armazenamento de energia (115 KWh). Quanto à aceleração a fabricante afirma que o iX3 vai de zero a 100 km/h em 4,7 segundos.

O impecável elétrico batiza a primeira arquitetura de 800 Volts dos alemães da Bavária e isso permite que o iX3 50, segundo a apresentação, em cerca de 15 minutos, carregue 80% da bateria em um eletroposto de carga rápida.

O que não gostei, apesar do bom visual das respectivas rodas, foi do perfil baixo (35) do pneu de 22 polegadas. Vai rasgar facilmente se a BMW do Brasil decidir optar pelo iX3 50 M Sport. expectativa é de que o SUV elétrico seja lançado no Brasil no segundo semestre de 2026.

Informática

Estiloso SUV poderá chegar aos 800 km de autonomia
Estiloso SUV poderá chegar aos 800 km de autonomia Imagem: Jorge Moraes/UOL
Continua após a publicidade

Processadores de alta potência controlam o sistema de inteligência e segurança do veículo. O motorista só irá dirigir e pronto. São quatro computadores conectados entre si que gerenciam o SUV e garantem uma nova experiência de condução, que ainda não é autônoma.

A tecnologia dos software e hardware governam a segurança, a assistência de condução, a otimização da força de propulsão e o uso da bateria, por exemplo.

Aqui, em Munique, no workshop sobre o veículo, eles mostraram a nova densidade mais resistente das células da potente bateria que servirá a outros membros família Neue Klasse.

Em breve, conto como é a fábrica de Debrecen, na Hungria, local de fabricação do futuro importado. Atualmente o iX3 de geração anterior é vendido na casa dos R$ 500 mil.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.