BMW iX3: novo SUV elétrico traz potência de 470 cv e 800 km de autonomia

A BMW reprograma a trajetória do SUV elétrico iX3 com o primeiro capítulo de uma série de cinco novos carros da família Neue Klasse -denominação da nova linguagem de design dos automóveis da marca alemã.

De faro o novo iX3 traz visual diferente de tudo que a marca da Bavária já fez e esse estio será aplicado em outros modelos da BMW, incluindo a nova geração do sedã Série 3 - o próximo a ser apresentado pela montadora europeia.

O SUV, que acaba de ser apresentado em Munique, na Alemanha, herda a mais alta tecnologia da empresa e reúne elementos que traduzem o pilar de reciclagem da BMW com vidros, peças, plásticos e tapeçaria "vindos de cordas, garrafas e polímeros jogados na natureza".