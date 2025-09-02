Chevrolet dá desconto de até R$ 155 mil em elétricos; veja como funcionará

A Chevrolet aplicou um desconto especial para dois de seus veículos elétricos vendidos no Brasil. A principal oferta está no Blazer EV, com redução de R$ 155 mil no valor oficial de tabela. Desta forma, passa a ser vendido por R$ 352 mil. As condições, no entanto, são apenas para donos de empresa que adquirirem quatro unidades ou mais no mesmo CNPJ.

O SUV de 4,8 metros tem um apelo visual atraente e não desaponta na aceleração, fazendo de 0 a 100 km/h em menos de 6 segundos. A potência é de 347 cv, e o utilitário esportivo roda 481 km sem precisar recarregar a bateria de 102 KWh.

Por dentro, destaque para a maior central multimídia da categoria, com 17,7 polegadas e sistema MyLink.