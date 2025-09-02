Chevrolet dá desconto de até R$ 155 mil em elétricos; veja como funcionará

A Chevrolet aplicou um desconto especial para dois de seus veículos elétricos vendidos no Brasil. A principal oferta está no Blazer EV, com redução de R$ 155 mil no valor oficial de tabela. Desta forma, passa a ser vendido por R$ 352 mil. As condições, no entanto, são apenas para donos de empresa que adquirirem quatro unidades ou mais no mesmo CNPJ.
O SUV de 4,8 metros tem um apelo visual atraente e não desaponta na aceleração, fazendo de 0 a 100 km/h em menos de 6 segundos. A potência é de 347 cv, e o utilitário esportivo roda 481 km sem precisar recarregar a bateria de 102 KWh.
Por dentro, destaque para a maior central multimídia da categoria, com 17,7 polegadas e sistema MyLink.
Outro modelo em promoção para CNPJ é o Equinox EV. Nesse caso, no entanto, o desconto já é válido para quem comprar o modelo independentemente do número de unidades. O SUV baixou R$ 40 mil e é vendido por R$ 310 mil.
O veículo tem praticamente o mesmo porte e autonomia do Blazer. São 292 cv de potência, 46 kgfm de torque e tração integral. Com ele, o motorista pode percorrer 443 km sem parar para recarregar, segundo o Inmetro.
O Blazer e o Equinox EV são fabricados no México, na fábrica da GM em Ramos Arizpe. Para efeito de comparação, o Equinox a combustão atualmente tem preço próximo aos R$ 280 mil.
