Toyota lança van de 16 lugares derivada da Hilux; veja preço e impressões

Em nosso primeiro contato, pudemos verificar que o utilitário é espaçoso e bem funcional. Não espere qualquer sinal de acabamento de luxo, tanto por dentro quanto por fora. A chave é do tipo canivete e faz o travamento das portas.

A Hiace expressa baixo ruído por dentro, e os 45,8 kgfm de torque a 1.600 giros precisam ser testados com o veículo completamente ocupado. As rodas são de 16 polegadas, com jogo de calotas para o acabamento.

Primeiras impressões

Dirigimos a Hiace no circuito da Fazenda Capuava, com direito a uma boa surpresa. O volante não vibra e a suspensão McPherson tem um bom acerto, principalmente no eixo traseiro - que usa feixe de molas.

A Hiace mede 6,9 metros e tem altura de 2,28 m - o que significa que, para circular por dentro, quem tem 1,80 m terá que baixar um pouco a cabeça, diferentemente do Renault Master, por exemplo, onde é possível andar ereto. Mercedes Sprinter, Fiat Ducato e Ford Transit estão na lista dos demais concorrentes.

Os bancos simples, com duas texturas no cinza, são reclináveis e geram bom nível de conforto. A última fila pode ser removida ou reclinada para permitir o uso mais adequado para o transporte de passageiros e bagagens.