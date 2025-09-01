Toyota lança van de 16 lugares derivada da Hilux; veja preço e impressões

A Hiace foi lançada hoje pela Toyota como a van que pretende abraçar o lucrativo mercado dos comercias. O modelo feito na Argentina, na planta de Zárate, chega ao Brasil na configuração minibus, de 15 passageiros mais o condutor, e reúne características da família Hilux e SW4 - principalmente na parte mecânica, na qual herda motor e cambio.
O 2.8 diesel rende 174 cv de potência, com transmissão automática de seis velocidades. Ao volante, é muito melhor de dirigir comparada à Hilux e até mesmo ao SW4. Mais confortável, mesmo considerando a posição elevada do banco e da direção.
O utilitário será vendido por R$ 364,9 mil. As versões furgão, ambulância e refrigerado/isolado virão no segundo momento, a partir do fim do ano. Vamos lembrar que a montadora também irá alugar a Hiace pelo programa de assinaturas Kinto.
Em nosso primeiro contato, pudemos verificar que o utilitário é espaçoso e bem funcional. Não espere qualquer sinal de acabamento de luxo, tanto por dentro quanto por fora. A chave é do tipo canivete e faz o travamento das portas.
A Hiace expressa baixo ruído por dentro, e os 45,8 kgfm de torque a 1.600 giros precisam ser testados com o veículo completamente ocupado. As rodas são de 16 polegadas, com jogo de calotas para o acabamento.
Primeiras impressões
Dirigimos a Hiace no circuito da Fazenda Capuava, com direito a uma boa surpresa. O volante não vibra e a suspensão McPherson tem um bom acerto, principalmente no eixo traseiro - que usa feixe de molas.
A Hiace mede 6,9 metros e tem altura de 2,28 m - o que significa que, para circular por dentro, quem tem 1,80 m terá que baixar um pouco a cabeça, diferentemente do Renault Master, por exemplo, onde é possível andar ereto. Mercedes Sprinter, Fiat Ducato e Ford Transit estão na lista dos demais concorrentes.
Os bancos simples, com duas texturas no cinza, são reclináveis e geram bom nível de conforto. A última fila pode ser removida ou reclinada para permitir o uso mais adequado para o transporte de passageiros e bagagens.
O 2.4 diesel da família Hilux gera, segundo a Toyota, 8,5 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada. Da quarta à sexta revisão, o valor é de R$ 1.199 cada, totalizando R$ 3.597 até os 60 mil km ou seis anos de uso.
A Hiace entrega câmera de ré, multimídia de nove polegadas, sensor para ajudar no estacionamento e três airbags. Ainda oferece auxílio de rampa e controle de estabilidade e tração, que é traseira.
O design não é dos melhores, mas o condutor sempre terá um bom campo de visão frontal e lateral. O para-brisa conta com um ângulo de inclinação projetado para ampliar a visibilidade do condutor e ainda dá para perceber capô alongado, no formato semi-bonnet, que permite ampliar a cabine em relação ao motor.
Quem está atrás do volante ainda poderá ajustar altura e profundidade da coluna de direção e regulagem do banco.
O design tem faróis halógenos grandes e pára-choques pretos (a van é um biton na carroceria, sendo plástico preto). A tampa traseira abre na vertical, mas para isso você precisará de espaço - a peça é grande e o manuseio poderia ser feito por duas tampas com aberturas verticais. A porta lateral é de abertura manual, corrediça e leve.
Um pecado merece destaque por aqui: como pode não oferecer o ajuste dos retrovisores externos com botão ou elétrico? É como voltar aos anos 1980, regulando com os dedos o espelho - só faltou passar uma flanela para tirar as manchas dos dedos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.