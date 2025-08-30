Compass e Corolla Cross travam maior duelo pela liderança entre os SUVs

Já em sete meses de 2025 foram vendidas cerca de 37 mil unidades, assumindo a liderança entre os médios e a terceira posição geral. No final de julho do ano passado, o modelo da Toyota tinha emplacado 26.691 unidades.

Compass é o líder do segmento no somatório dos meses Imagem: Divulgação

O Compass em 2024 emplacou pouco mais de 50 mil unidades e terminou o ano na oitava posição geral entre todos os SUVs. Entre janeiro e julho deste ano, ele até subiu para o sexto lugar da tabela geral, mas foi ultrapasso pelo seu maior rival.

Tanto Corolla Cross como Compass estão vendendo bem mais em 2025 do que no ano anterior. O que será então que fez o SUV da Toyota ultrapassar acelerado o rival da Jeep?

Um dos motivos foi a renovação da linha 2025 do Corolla Cross apresentada ainda no ano passado. O SUV passou por uma atualização interessante do visual na dianteira, dando ares de carro eletrificado ao design e a introdução de novas tecnologias que eram imploradas pelos consumidores do Toyota, como o freio de mão eletrônico para aposentar o pedal e porta-malas com abertura e fechamento elétrico.

Outro acerto da marca foi a criação da versão topo de linha XRX com motor 2.0 a combustão de 175 cv. Antes, para levar o Corolla Cross completão era preciso aderir ao modelo híbrido de 122 cv. O propulsor maior aparecia somente até a versão intermediária XRE. Vale ressaltar que a motorização híbrida representa cerca de apenas 15% das vendas de Corolla Cross. A grande maioria dos clientes optam pela versão mais potente.