Compass e Corolla Cross travam maior duelo pela liderança entre os SUVs

O Jeep Compass está há oito anos na liderança do segmento dos SUVs médios no Brasil. Desde o lançamento da segunda geração em 2016, quando começou a ser produzido no Polo Automotivo da Stellantis em Pernambuco, o modelo teve uma trajetória sem grandes sustos de rivais que o ameaçassem. Mas essa "vida boa" acabou.
A Toyota jogou pesado e colocou o Corolla Cross na liderança do segmento. Até o fim de julho, o SUV japonês tinha emplacado 36.995 unidades, contra 32.466 do SUV da Jeep.
Para se ter uma ideia da acelerada que a Toyota deu no Corolla Cross, no ano todo de 2024, o SUV emplacou 47.796 unidades, ficando na segunda posição entre os médios e na décima posição geral entre todos os SUVs.
Já em sete meses de 2025 foram vendidas cerca de 37 mil unidades, assumindo a liderança entre os médios e a terceira posição geral. No final de julho do ano passado, o modelo da Toyota tinha emplacado 26.691 unidades.
O Compass em 2024 emplacou pouco mais de 50 mil unidades e terminou o ano na oitava posição geral entre todos os SUVs. Entre janeiro e julho deste ano, ele até subiu para o sexto lugar da tabela geral, mas foi ultrapasso pelo seu maior rival.
Tanto Corolla Cross como Compass estão vendendo bem mais em 2025 do que no ano anterior. O que será então que fez o SUV da Toyota ultrapassar acelerado o rival da Jeep?
Um dos motivos foi a renovação da linha 2025 do Corolla Cross apresentada ainda no ano passado. O SUV passou por uma atualização interessante do visual na dianteira, dando ares de carro eletrificado ao design e a introdução de novas tecnologias que eram imploradas pelos consumidores do Toyota, como o freio de mão eletrônico para aposentar o pedal e porta-malas com abertura e fechamento elétrico.
Outro acerto da marca foi a criação da versão topo de linha XRX com motor 2.0 a combustão de 175 cv. Antes, para levar o Corolla Cross completão era preciso aderir ao modelo híbrido de 122 cv. O propulsor maior aparecia somente até a versão intermediária XRE. Vale ressaltar que a motorização híbrida representa cerca de apenas 15% das vendas de Corolla Cross. A grande maioria dos clientes optam pela versão mais potente.
E claro que não podemos deixar de citar o maior prazo de garantia já oferecido por uma montadora: até 10 anos. A Toyota deu um tiro certeiro para tentar frear a saída de clientes para os eletrificados chineses que oferecem grandes períodos de garantia de fábrica também. Isso contribuiu para a aceleração do SUV do Corolla nas vendas gerais.
Mas será que a Jeep vai ficar só olhando a ultrapassagem do Toyota e deixar o reinado de 8 anos ruir? Claro que não! O Compass 2026 chegou mais barato nas lojas da Jeep e o modelo de entrada, a versão Sport, baixou de R$ 189.990 para R$ 169.990, sem perder equipamentos.
Esse é o preço de tabela. Porque o Compass Sport 2026 está em oferta por R$ 149.990 no varejo. Isso é preço inferior ao de um Renegade intermediário. Já o Corolla Cross 2026 é ofertado por R$ 182.990 no site da Toyota na versão de entrada XE, sem indicação de oferta para o varejo na página oficial da montadora.
A Jeep vai apelar para bolso enquanto não faz mudanças profundas no Compass, o que está previsto para a linha 2027 com a chegada na nova geração. Já a Toyota deve estar se mexendo para não deixar seu SUV defasado. Uma das apostas pode estar na mecânica mais forte para as versões híbridas num futuro próximo.
Vamos aguardar o fechamento do ano para ver quem vai levar essa tão disputada liderança entre os SUVs médios. O que é certo é que o consumidor comemora essa tipo de concorrência sadia. Afinal, o produto melhora e o preço cai. Por mais disputas assim no nosso mercado.
*Colaboração de Bruno Vasconcelos
