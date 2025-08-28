Golf GTI não será vendido para todos; veja exigências para entrar na fila

Comprar o novo Volkswagen Golf GTI será algo para poucos. Em reunião com concessionários, a montadora estabeleceu regras para vender o esportivo, que retorna ao mercado brasileiro a partir de setembro com preço na faixa de R$ 400 mil.
Segundo as determinações, as revendas só poderão vender:
Um veículo por concessionária elegível;
Limite máximo de cinco carros por grupo região;
Uma venda por CPF ou CNPJ;
Comprovação de que já comprou no passado modelos GTi, GTS e GLi;
Assinar o contrato que garante preferência de recompra pela Volkswagen.
Os revendedores acreditam que o volume inicial não atenderá ao número de interessados, apostando no esquema de fila de espera como o adotado pela Ford com os primeiros Mustang.
O Golf GTi chegará com o motor 370 TSI 2.0l, que rende 245 cv. O 0 a 100 km/h é em 6,1 segundos e que traz um belo e nostálgico rouco a cada vez que o pé afunda no acelerador. O câmbio é o DSG de sete marchas.
Considerado uma lenda por quem curte esportividade, o Golf chega com sua geração MK8,5. Após seis anos fora das vendas no país, o retorno do esportivo sempre foi um pedido dos amantes da marca. Mas, para voltar ao Brasil, o hot hatch que será importado da Alemanha precisou passar por dois anos de adaptações, validação de combustível e processo de tropicalização.
