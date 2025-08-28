Golf GTI não será vendido para todos; veja exigências para entrar na fila

O Golf GTi chegará com o motor 370 TSI 2.0l, que rende 245 cv. O 0 a 100 km/h é em 6,1 segundos e que traz um belo e nostálgico rouco a cada vez que o pé afunda no acelerador. O câmbio é o DSG de sete marchas.

Considerado uma lenda por quem curte esportividade, o Golf chega com sua geração MK8,5. Após seis anos fora das vendas no país, o retorno do esportivo sempre foi um pedido dos amantes da marca. Mas, para voltar ao Brasil, o hot hatch que será importado da Alemanha precisou passar por dois anos de adaptações, validação de combustível e processo de tropicalização.