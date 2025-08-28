Assine UOL
Jorge Moraes

Jorge Moraes

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Golf GTI não será vendido para todos; veja exigências para entrar na fila

Jorge Moraes
Colunista do UOL
Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI Imagem: Rafaela Borges/UOL

Comprar o novo Volkswagen Golf GTI será algo para poucos. Em reunião com concessionários, a montadora estabeleceu regras para vender o esportivo, que retorna ao mercado brasileiro a partir de setembro com preço na faixa de R$ 400 mil.

Segundo as determinações, as revendas só poderão vender:

Um veículo por concessionária elegível;

Limite máximo de cinco carros por grupo região;

Uma venda por CPF ou CNPJ;

Comprovação de que já comprou no passado modelos GTi, GTS e GLi;

Assinar o contrato que garante preferência de recompra pela Volkswagen.

Os revendedores acreditam que o volume inicial não atenderá ao número de interessados, apostando no esquema de fila de espera como o adotado pela Ford com os primeiros Mustang.

Continua após a publicidade

O Golf GTi chegará com o motor 370 TSI 2.0l, que rende 245 cv. O 0 a 100 km/h é em 6,1 segundos e que traz um belo e nostálgico rouco a cada vez que o pé afunda no acelerador. O câmbio é o DSG de sete marchas.

Considerado uma lenda por quem curte esportividade, o Golf chega com sua geração MK8,5. Após seis anos fora das vendas no país, o retorno do esportivo sempre foi um pedido dos amantes da marca. Mas, para voltar ao Brasil, o hot hatch que será importado da Alemanha precisou passar por dois anos de adaptações, validação de combustível e processo de tropicalização.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.