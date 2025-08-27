Motoristas usam até xixi no tanque para burlar contratos com locadoras

Em São Paulo, um novo combustível 'alternativo' tem atingido o mercado das locações dos carros a combustão para motoristas de aplicativos. E pode acreditar no que você vai ler: até urina humana tem sido usada para completar o tanque dos veículos na devolução - o contrato obriga a entrega do reservatório cheio.
O alto preço do combustível seria o principal fator para o desvio de conduta do motorista, que vai até a locadora para alugar um automóvel, trabalha com ele e, no fim do período contratado, devolve o veículo com o tanque batizado com a 'nova mistura'.
Relatos de motoristas de aplicativos narrados para a coluna dizem que o locatário mistura alguns elementos no combustível, como água, álcool e urina, na hora de devolver o carro. A justificativa é de que o valor gasto com o reabastecimento muitas vezes se igual ao obtido durante o período da locação.
Dados aproximados da categoria na capital São Paulo mostram que o motorista que trabalha cerca de 12h por dia tem um rendimento entre R$ 300 e R$ 500.
O problema é que a mistura gera uma intoxicação do sistema de injeção, que não está apto para o xixi. Marcelo Silva, consultor mecânico, conta que, tecnicamente, se você colocar água ou qualquer outra substância que não seja o combustível, poderá ter ali o início de uma oxidação na bomba de pressão - e a corrosão nesse sistema pode prejudicar as válvulas injetoras.
Silva completa que o usuário que colocar água no tanque poderá iniciar um risco de calço hidráulico no motor, o mesmo que ocorre em alagamentos.
Dono de locadora, Marcelo Mattos disse à coluna que já recebeu carro com água e até cachaça. "Tive que trocar o motor do carro".
Uma das atitudes que sua empresa, e outras do setor, está fazendo é entregar o carro na reserva e receber da mesma forma. Outras locadoras pequenas também estão agindo dessa mesma maneira.
Ricardo Nogueira, diretor da Fenaloc Brasil (Federação Nacional das Locadoras), disse que desconhece o uso de urina para burlar o tanque cheio, mas admite que é difícil de identificar algum componente estranho ao combustível.
Nogueira aponta preocupação sobre outro tema, que são as convertedoras de gás. Elas recomendam, depois do veículo convertido ao GNV, que o usuário abasteça seja só com etanol - a octanagem se assemelha ao gás.
"Como os postos de combustíveis estão comprando direto da usina, o álcool está vindo desbalanceado e o carro não reconhece a mistura. Nesse caso, o motorista vai ter dificuldade para dar a partida. A solução das locadoras é dizer, que a cada 10 litros de etanol, o condutor acrescente um litro de gasolina", afirmou.
