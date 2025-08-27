Motoristas usam até xixi no tanque para burlar contratos com locadoras

Dados aproximados da categoria na capital São Paulo mostram que o motorista que trabalha cerca de 12h por dia tem um rendimento entre R$ 300 e R$ 500.

O problema é que a mistura gera uma intoxicação do sistema de injeção, que não está apto para o xixi. Marcelo Silva, consultor mecânico, conta que, tecnicamente, se você colocar água ou qualquer outra substância que não seja o combustível, poderá ter ali o início de uma oxidação na bomba de pressão - e a corrosão nesse sistema pode prejudicar as válvulas injetoras.

Silva completa que o usuário que colocar água no tanque poderá iniciar um risco de calço hidráulico no motor, o mesmo que ocorre em alagamentos.

Dono de locadora, Marcelo Mattos disse à coluna que já recebeu carro com água e até cachaça. "Tive que trocar o motor do carro".

Uma das atitudes que sua empresa, e outras do setor, está fazendo é entregar o carro na reserva e receber da mesma forma. Outras locadoras pequenas também estão agindo dessa mesma maneira.

Ricardo Nogueira, diretor da Fenaloc Brasil (Federação Nacional das Locadoras), disse que desconhece o uso de urina para burlar o tanque cheio, mas admite que é difícil de identificar algum componente estranho ao combustível.