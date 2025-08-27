Bombeiros lançam novas regras para recarga de carros elétricos em garagens

O Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM/Ligabom) divulgou as normas para o carregamento de carros elétricos em ambientes internos e externos.

A partir de 2026, entram em vigor novas diretrizes nacionais que regulamentam a instalação e o uso de Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) em garagens e áreas externas de edificações no Brasil.

O objetivo é estabelecer parâmetros mínimos de segurança contra incêndio e emergências, em consonância com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (Lei nº 14.751/2023) e a chamada Lei Kiss (Lei nº 13.425/2017).