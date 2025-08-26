Jeep Commander tem preço agressivo para disputar posto do Corolla Cross

O Toyota Corolla Cross é o SUV médio mais vendido do Brasil. Com preços atrativos e até 10 anos de garantia, a Toyota se consolidou na categoria como líder. Mas a Jeep não quer deixar isso barato para o modelo japonês.

Na linha 2026, o Jeep Commander Longitude T270 Flex 2026 já é ofertado com preço de venda direta a pessoa física (CPF) por R$ 205.990. Uma estratégia e tanto para o SUV que tem sete lugares de série.

O valor coloca o modelo frente a frente com um dos SUVs médios mais vendidos do país, o Toyota Corolla Cross XRX, que parte de R$ 207.990 (preço de tabela).