Jeep Commander tem preço agressivo para disputar posto do Corolla Cross

Colunista do UOL
Imagem: Rafaela Borges/UOL

O Toyota Corolla Cross é o SUV médio mais vendido do Brasil. Com preços atrativos e até 10 anos de garantia, a Toyota se consolidou na categoria como líder. Mas a Jeep não quer deixar isso barato para o modelo japonês.

Na linha 2026, o Jeep Commander Longitude T270 Flex 2026 já é ofertado com preço de venda direta a pessoa física (CPF) por R$ 205.990. Uma estratégia e tanto para o SUV que tem sete lugares de série.

O valor coloca o modelo frente a frente com um dos SUVs médios mais vendidos do país, o Toyota Corolla Cross XRX, que parte de R$ 207.990 (preço de tabela).

A disputa entre os dois modelos é direta, mas cada um aposta em propostas distintas para conquistar o consumidor. Enquanto o Corolla Cross XRX busca se destacar pelo conjunto flex, o Commander tem como trunfo o espaço interno e a oferta de sete lugares, algo raro entre os SUVs médios vendidos no Brasil.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Em desempenho, o Commander Longitude T270 é sutilmente superior. Ele é equipado com motor 1.3 turbo flex de 176 cv, associado ao câmbio automático de seis marchas e tração dianteira.

O Corolla Cross XRX, contudo, tem motor de 175 cv e 21,3 kgfm de torque. A transmissão é automática CVT de 10 velocidades.

O SUV da Jeep também aposta em pacote tecnológico robusto, com central multimídia de 10,1" com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital de 10,25" e pacote ADAS com frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa e piloto automático adaptativo.

Já o SUV japonês conta com pacote de segurança Toyota Safety Sense, central multimídia de 9". Em ambos os modelos, o ar-condicionado é automático dual zone.

Em segurança, o Corolla Cross conta com sete airbags, enquanto que o Commander conta com seis bolsas para proteção dos ocupantes.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Apesar de mais caro na tabela cheia, o Commander Longitude, com os descontos de venda direta, acaba ficando praticamente no mesmo patamar de preço do Corolla Cross XRX.

A escolha, portanto, deve considerar prioridades: quem busca eficiência e rodar diário mais econômico tende a preferir o Toyota, enquanto famílias maiores e quem precisa de espaço extra para até sete ocupantes encontram no Jeep uma vantagem competitiva.

*Colaborou Rodrigo Barros

