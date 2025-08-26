GWM Poer: desvendamos preço e detalhes da picape que chega em setembro

A GWM lançará em mais alguns dias a picape Poer e o SUV de sete lugares H9 no Brasil. O UOL Carros teve acesso, com exclusividade, ao preço da caminhonete: o modelo a diesel, que será produzido na fábrica em Iracemápolis (SP), vai custar R$ 249 mil em versão única.

A Great Wall iniciou na semana passada a pré-venda dos seus dois primeiros veículos 100% a combustão, mas não tratou dos valores - só pedindo aos interessados o sinal de R$ 9.000 pela plataforma do Mercado Livre.

O preço da Poer P30 está previsto para ser divulgado em 10 de setembro, mas nós antecipamos. O Haval H9 será anunciado no próximo dia 12.