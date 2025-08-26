GWM Poer: desvendamos preço e detalhes da picape que chega em setembro

A GWM lançará em mais alguns dias a picape Poer e o SUV de sete lugares H9 no Brasil. O UOL Carros teve acesso, com exclusividade, ao preço da caminhonete: o modelo a diesel, que será produzido na fábrica em Iracemápolis (SP), vai custar R$ 249 mil em versão única.
A Great Wall iniciou na semana passada a pré-venda dos seus dois primeiros veículos 100% a combustão, mas não tratou dos valores - só pedindo aos interessados o sinal de R$ 9.000 pela plataforma do Mercado Livre.
O preço da Poer P30 está previsto para ser divulgado em 10 de setembro, mas nós antecipamos. O Haval H9 será anunciado no próximo dia 12.
Os clientes que realizarem a pré-reserva terão direito a um kit de acessórios sem custo adicional. Para o Haval H9, o pacote inclui engate de reboque, rack de teto e caixa organizadora. No caso da Poer P30, os itens são capota marítima de lona, santo antônio tubular e trava antifurto do estepe. A oferta é válida até o dia 10.
Mecânica a diesel
Ambos os modelos utilizam motor 2.4 turbodiesel de 184 cv e 49 quilos de torque combinado com transmissão automática de 9 marchas. O sistema de tração possui três modos: 4×2, 4×4 High e 4×4 Low, para diferentes condições de terreno.
O Haval H9 mede 4.950 mm de comprimento, 1.976 mm de largura e 1.930 mm de altura, com capacidade para sete passageiros. Já a Poer P30 tem 5.416 mm de comprimento, 1.947 mm de largura e 1.886 mm de altura, com caçamba ampla e cabine maior que a média das concorrentes.
Entre os equipamentos de série, os dois modelos trazem faróis full-LED inteligentes, assentos em couro climatizados, central multimídia de 14,6 polegadas, câmera 360°, carregador de celular por indução de 50W e sistema de condução semiautônoma de Nível 2+. Também é possível monitorar e acionar funções do veículo via aplicativo.
