Celular ao volante: como carros atuais estão fazendo as multas despencarem

O número de motoristas flagrados usando o celular ao volante tem caído no Brasil nos últimos anos. Dados do primeiro semestre de cada ano mostram uma redução consistente: em 2022 foram 150.954 multas, número que reduziu para 129.376 em 2023, depois para 113.702 em 2024 e chegou a 107.111 agora em 2025. Mesmo assim ainda são considerados altos. Se somar o número de infrações vezes o valor aplicado de R$ 293,47 totaliza uma arrecadação de R$ 31.433,8652.

A queda de quase 30% em três anos chama atenção, já que o uso do celular continua fortemente presente na rotina dos brasileiros. O que pode estar mudando é a forma como os condutores interagem com a tecnologia dentro do carro.

Um dos fatores que podem explicar essa redução é a popularização das centrais multimídia nos veículos. Esses equipamentos, cada vez mais comuns até em modelos de entrada, permitem atender chamadas pelo viva-voz, enviar mensagens por comando de voz e até acessar aplicativos de navegação sem a necessidade de segurar o celular.