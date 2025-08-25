Celular ao volante: como carros atuais estão fazendo as multas despencarem

O número de motoristas flagrados usando o celular ao volante tem caído no Brasil nos últimos anos. Dados do primeiro semestre de cada ano mostram uma redução consistente: em 2022 foram 150.954 multas, número que reduziu para 129.376 em 2023, depois para 113.702 em 2024 e chegou a 107.111 agora em 2025. Mesmo assim ainda são considerados altos. Se somar o número de infrações vezes o valor aplicado de R$ 293,47 totaliza uma arrecadação de R$ 31.433,8652.
A queda de quase 30% em três anos chama atenção, já que o uso do celular continua fortemente presente na rotina dos brasileiros. O que pode estar mudando é a forma como os condutores interagem com a tecnologia dentro do carro.
Um dos fatores que podem explicar essa redução é a popularização das centrais multimídia nos veículos. Esses equipamentos, cada vez mais comuns até em modelos de entrada, permitem atender chamadas pelo viva-voz, enviar mensagens por comando de voz e até acessar aplicativos de navegação sem a necessidade de segurar o celular.
Especialistas em trânsito apontam que a queda das autuações não significa, necessariamente, que os condutores tenham deixado de usar o celular. É possível que haja uma migração no comportamento, com menos pessoas segurando o aparelho, mas mantendo algum nível de interação por meio dos sistemas embarcados.
"É uma alternativa eficaz contra os flagrantes de câmeras que capturam os movimentos dos condutores", explica o especialista em Trânsito e Direção Segura, Luiz Fonseca.
Além disso, os Android Auto e Apple CarPlay, agora disponíveis em praticamente todas as marcas, trouxeram mais praticidade. O motorista consegue manter parte da conectividade sem descumprir a lei, reduzindo a chance de ser multado. Mas precisa sempre estar atento ao fator concentração.
Em muitos carros, inclusive, há sistemas que permitem mandar mensagem por voz, em uma espécie de ditado. A tecnologia evita que o condutor pegue no aparelho e veja como é prático já a partir dos aplicativos de GPS ou através dos comandos do Google ou Siri da Apple.
De qualquer maneira, é sempre importante evitar o uso de celular e condução. A mistura é perigosa e pode causar acidentes, além de pesar no bolso. Tem motorista que não lida muito bem com o fato de dirigir e falar participando de uma reunião, por exemplo, onde o fator concentração está focado no assunto debatido.
