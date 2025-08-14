Salão do Automóvel tem 31 marcas confirmadas e ausências importantes

A executiva fala que outras negociações seguem em andamento, e novas empresas deverão ser anunciadas nos próximos dias. Mas

UOL Carros já anotou a ausência de clássicas como a General Motors, Ford, Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mini, Mercedes-Benz e Volvo. Na lista ainda estão fora, mas sem confirmação, a GAC e a Lynk & Co.

"Para o SDA 2025 estamos preparando o evento mais completo já realizado. Um verdadeiro parque de diversões com dezenas de experiências para todos os perfis de público. Os principais lançamentos do setor, e claro, muito test-drive com o maior line-up de marcas da história", declara Nardy.

A venda de ingressos será anunciada nos próximos dias através das redes sociais e do site oficial do Salão, esperado pelo público há praticamente sete anos desde a última bienal.

A última edição do Salão do Automóvel de São Paulo ocorreu em 2018, e desde então o evento automotivo perdeu espaço para o Festival de Interlagos, crescendo como evento de experiências ao volante no lugar que além de turístico, é destino de desejo dos apaixonados por carros e palco da Fórmula 1 no Brasil.