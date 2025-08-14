Lynk & Co: o que já sabemos sobre marca chinesa que chega ao Brasil em 2026

A chinesa Lynk & Co programa a sua estreia no mercado brasileiro para 2026, mas em outubro já apresentará os carros que serão vendidos. O primeiro modelo confirmado é o SUV Lynk & Co 08, equipado com sistema híbrido plug-in e autonomia elétrica de até 200 km, a maior entre os carros do segmento no mercado brasileiro.
Com potência combinada de 544 cv, o modelo promete desempenho esportivo sem abrir mão da eficiência. O porte é respeitável: são 4,82 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,68 m de altura e 2,84 m de entre-eixos. O porta-malas comporta 600 litros, reforçando a proposta familiar e versátil.
A marca deve atuar no país em um nicho premium, oferecendo veículos com foco em design moderno, alto nível de tecnologia embarcada e desempenho elevado. Qualquer semelhança com o design aplicado nos automóveis elétricos da Zeekr não será mera coincidência.
Pertencente ao grupo Geely (o mesmo que controla Volvo, Lotus e Zeekr), a empresa terá como porta de entrada a rede de concessionárias da Zeekr, já em processo de implantação no país. A estratégia busca otimizar custos e acelerar a presença dos híbridos no Brasil.
Com a parceria, os carros da Lynk & Co serão vendidos e assistidos nas mesmas concessionárias da Zeekr. Essa estratégia é semelhante à adotada por outras montadoras, que compartilham estruturas físicas e equipes para reduzir investimentos iniciais. A divisão de espaço já acontece na China. Veja abaixo os lançamentos garantidos:
Lynk & Co 08
Um SUV hibrido plug-in com autonomia de 200 km no motor elétrico. No porte do Haval H6.
Lynk & Co 900
Estreia como um SUV grande que aposta no visual robusto e sofisticado, em linha com os modelos da marca e também com a Zeekr.
A dianteira exibe luzes em dois níveis, com filetes superiores para iluminação diurna e os faróis principais posicionados abaixo. Com 3,16 metros de entre-eixos e largura de 2 metros, o SUV é voltado ao segmento de alto padrão.
Lynk & Co 01
Aposta na motorização tradicional com bom desempenho. Equipado com o motor Drive-E 2.0T T4 Evo, entrega 218 cv de potência e 32,1 kgfm de torque. O atual não vem e sim o híbrido que será lançado em 2026.
A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,7 segundos, garantindo respostas rápidas ao volante.
Lynk & Co 02
O modelo é 100% elétrico e tem 465 km de autonomia. O motor tem 200 kW (270 cv) e um 0-100 km/h de 5,5 segundos. O design é bem parecido com o Zeekr X e também fornece uma segurança de nível 2.
São 19 recursos ADAS, equipado com 22 sensores inteligentes, incluindo radares de ondas de 5 milímetros, 12 radares ultrassônicos e 5 câmeras
