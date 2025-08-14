Lynk & Co: o que já sabemos sobre marca chinesa que chega ao Brasil em 2026

A chinesa Lynk & Co programa a sua estreia no mercado brasileiro para 2026, mas em outubro já apresentará os carros que serão vendidos. O primeiro modelo confirmado é o SUV Lynk & Co 08, equipado com sistema híbrido plug-in e autonomia elétrica de até 200 km, a maior entre os carros do segmento no mercado brasileiro.

Com potência combinada de 544 cv, o modelo promete desempenho esportivo sem abrir mão da eficiência. O porte é respeitável: são 4,82 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,68 m de altura e 2,84 m de entre-eixos. O porta-malas comporta 600 litros, reforçando a proposta familiar e versátil.

A marca deve atuar no país em um nicho premium, oferecendo veículos com foco em design moderno, alto nível de tecnologia embarcada e desempenho elevado. Qualquer semelhança com o design aplicado nos automóveis elétricos da Zeekr não será mera coincidência.