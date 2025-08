Nova marca chinesa ligada à Chery inicia vinda ao Brasil e faz contratações

O mercado automotivo brasileiro deve ganhar, em breve, mais uma marca da China. A Jetour, que faz parte do ecossistema da Chery, já iniciou movimentações para desembarcar por aqui. A marca também já iniciou as tratativas com os concessionários e vai começar atuando pelas capitais do país.

No LinkedIn, inclusive, a Jetour divulgou diversas vagas de empregos para cargos como analista contábil, supervisor de peças, gerente financeiro, entre várias outras ofertas. O foco em uma assistência técnica impecável é um dos pilares da empresa.

A estratégia segue o caminho adotado pela coirmã Omoda e pela Jaecoo, mas com gestão própria e posicionamento independente. A Jetour, que pertence ao grupo Chery Holding, já está com modelos em testes no país.