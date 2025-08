Mitsubishi iniciará exportações de carros em 2025 com foco no Mercosul 

A decisão de ampliar a presença internacional por meio do Mercosul faz parte do plano de crescimento da Mitsubishi no Brasil, sob a gestão da HPE Automotores.

A fabricante brasileira anunciou, em 2023, um investimento de R$ 4 bilhões para a modernização da linha de produção, o desenvolvimento de novos produtos e a expansão das atividades.

O início das exportações reforça o papel do Brasil como base estratégica da Mitsubishi para a América do Sul, utilizando a estrutura já existente no polo industrial de Catalão (GO), onde são produzidos os modelos Eclipse Cross e a picape Triton.

Encontro com autoridades no Japão

O avanço nos planos de exportação ocorre após uma comitiva da HPE retornar do Japão, onde participou de reuniões com executivos da Mitsubishi.

A visita contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem apoiado a ampliação dos investimentos da empresa no estado.