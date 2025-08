'Elétrico Dolphin': carro que mudou mercado de compactos faz 2 anos no país

Além disso, fez as contas e viu que, em muitos casos, ter um carro 100% elétrico pode ser muito econômico e prático, principalmente no uso urbano do dia a dia. O resultado é que muita gente deu adeus aos postos de gasolina — ou só aparece por lá para calibrar os pneus.

Sabe o que não mudou? O preço do modelo. O Dolphin GS acaba de ser atualizado na linha 2026 com mais equipamentos — como ajuste elétrico do banco do motorista, carregador de celular por indução e vidros com função um toque — mas segue com o preço de lançamento: R$ 149.990. E olha que o imposto de importação saiu de 0% para 25% nesse período de dois anos.

Hoje, o Dolphin é superado apenas por seu irmão menor, o Dolphin Mini (R$ 119,9 mil), que já emplacou mais de 13 mil unidades só neste ano. O pequeno segue a mesma fórmula de custo-benefício da greentech.

Acompanhe os dados de evolução de vendas do Dolphin BYD: em 2023 foram 5.966 unidades; no ano passado, o número dobrou, chegando a 11.487. No momento, os dados de 2025 apontam para pouco mais de 4.750 veículos comercializados — lembrando que o elétrico custa atualmente, na promoção, R$ 134,8 mil para os últimos modelos 2025.

O "Efeito Dolphin", como ficou conhecido o "fenômeno" que o golfinho causou em nosso mercado, fez com que as montadoras tradicionais freassem a escalada dos preços dos carros de grande volume. Modelos de entrada precisaram se equipar mais, melhorar o acabamento e focar na eficiência.

Lançamentos como o Tera, da Volkswagen, refletem bem as mudanças que as grandes montadoras precisaram fazer no Brasil. Se você comparar o padrão de acabamento do novo SUV de entrada da marca alemã com os modelos que eram ofertados há dois anos, notará uma boa evolução.