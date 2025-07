Nem dinossauros ou meteoro: quem perde com guerra entre marcas é consumidor

Mas também se fizesse a vontade da BYD em reduzir impostos para os carros parcialmente montados no Brasil até 2028 - o que daria mais tempo para a greentech concluir sua enorme fábrica na Bahia - as montadoras tradicionais também poderiam rever seus investimentos bilionários já anunciados para os próximos anos.

Para tentar agradar a todos, o governo corre o risco de desagradar aquele que deveria ser o mais protegido: o consumidor. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), atendeu parcialmente ao pedido das gigantes nacionais, mas ainda deixou uma brecha para a BYD "respirar".

A taxação em 35% para carros elétricos e híbridos montados no Brasil com peças importadas, antes prevista para julho de 2028, foi antecipada para janeiro de 2027, o que agradou as montadoras nacionais. E deixou a ABVE, associação que representa a maioria das novas empresas, sem palavras. Lembro aqui que eles defendiam o cumprimento dos prazos e esse era o comprometimento do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Era, deixou de ser.

Em contraponto, o colegiado deliberou pela aplicação de quotas adicionais de importação com alíquota zero para veículos desmontados (CKD) e semidesmontados (SKD), pelo prazo de seis meses, em um somatório de US$ 463 milhões.

Ou seja, para não ser taxada na totalidade, a BYD terá que correr para nacionalizar a sua produção. A montadora chinesa não havia se pronunciado sobre a decisão do governo até o fechamento desse texto.

Segundo o MDIC, com a antecipação do cronograma, o Gecex busca adequar a política tarifária aos investimentos esperados para os próximos anos no setor automotivo do país, trazendo novas tecnologias para o consumidor e cada vez mais adensamento à cadeia produtiva nacional.