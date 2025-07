BYD lança linha 2026 do sedã King; veja o que muda no rival do Corolla

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O interior traz bancos confortáveis, com o novo logotipo BYD ao centro do volante funcional, e grandes entradas de ar verticais em ambos os lados - estilo menos clássico e mais esportivo. Agora, na versão GS, o banco do passageiro é elétrico.

A central multimídia é de 12,6 polegadas e o painel na faixa das 10''. O câmbio, no centro do console, é seletor e, na mesma base, estão o botão de partida, controle do rádio, modo EV ou HEV, freio eletrônico e auto hold.

O novo sedã da BYD tem rodas novas no aro 17 e mede 4.780 mm de comprimento, 1.837 mm de largura e 1.495 mm de altura, com distância entre-eixos de 2.718 mm. E deve agradar a quem ainda busca um carro desse porte com visual estiloso, grade imponente, assinatura de LED dos faróis e lanternas elegantes.