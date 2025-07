Antena de Musk e insulfilm entram na mira da PRF com multas e carro retido

O condutor flagrado com película não autorizada ou com Starlink no lugar errado do veículo pode se autuado por infração grave, que prevê multa de R$ 195,23, mais cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) - além de ter o veículo retido até a respectiva regularização.

Se a antena ou outro objeto causar comprometimento direto da visão do motorista, ele pode também ser enquadrado por infração gravíssima, com penalidade de R$ 293,47 e sete pontos na CNH, conforme determina o Artigo 169 do CTB, que trata da condução de forma perigosa ou descuidada.

No ano passado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou 33.555 autuações por veículos com uso irregular de películas ou objetos que comprometam a visibilidade.

No primeiro semestre de 2025, houve 15.275 autuações pelo mesmo motivo, ante 16.761 no mesmo período do ano passado.

Como instalar a Starlink de forma segura