Range Rover Evoque volta ao país com tela curva; veja preço e equipamentos

No interior, o SUV oferece acabamento em couro e sistema de som Meridian com 14 alto-falantes. A central multimídia é comandada por uma tela curva de vidro de 11,4 polegadas que concentra os comandos das funções do veículo. O sistema permite atualizações remotas (over the air) e comandos intuitivos com até dois toques.

Imagem: Divulgação

Dentre os recursos de segurança e assistência à condução estão controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, monitor de colisão traseira com frenagem automática, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, visão do solo embaixo do capô e retrovisor com monitor da câmera de ré embutido.

O veículo também pode ser monitorado por aplicativo de celular, que fornece informações como localização, nível de combustível e controle remoto de travamento e climatização.

Motor turbo flex