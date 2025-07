Carro popular: isenção de IPI beneficia mais locadoras do que cliente comum

Esses grupos têm maior poder de compra, costumam adquirir carros em grande volume e têm acesso facilitado ao crédito - o que proporciona negociar descontos ainda maiores.

Já para muitos consumidores finais, com renda reduzida e menor poder de barganha, a isenção ou a redução no IPI pode ter efeito limitado. Principalmente se levarmos em consideração a dificuldade de acesso a crédito, as elevadas taxas de juro e a exigência de entrada elevada.

No varejo, muitos modelos bons de venda não são elegíveis ao IPI zero, dentro do programa Carro Sustentável. O Hyundai Creta é um exemplo: trata-se de um dos carros mais vendidos no varejo na categoria de SUVs compactos, mas não se enquadra nos critérios para isenção do imposto.

Montadoras interessadas em participar do programa deverão credenciar seus veículos no MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e já existem mais de dez modelos, como como Fiat Mobi, Fiat Argo, Renault Kwid, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo, comercializados sem a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados; veja a lista.

O Brasil está sendo impulsionado a comprar carros sustentáveis porém menos equipados? Não dá para comparar o programa do Carro Popular do passado, mas seria uma reedição atualizada para estimular a compra de um tipo de veículo que o "novo cliente" não quer mais.

Sem uma política complementar de ampliação de crédito, a nova medida tende a favorecer frotistas e empresas, sem corrigir os principais gargalos do mercado automotivo de entrada.