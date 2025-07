Chuveiro e alarme: o que muda com norma para recarga de carro eletrificado

A proposta surgiu após minuta divulgada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, que gerou polêmica ao sugerir exigências como afastamento mínimo de cinco metros entre veículos elétricos, áreas isoladas de carregamento e instalação obrigatória de chuveiros automáticos. As medidas foram vistas com preocupação por entidades do setor, que alertaram para o risco de inviabilizar a eletrificação veicular no país.

"Esse primeiro movimento gerou muita insegurança. O carregamento, na verdade, é a etapa mais segura. Os equipamentos são dotados de sistemas de detecção de anomalias e desligamento automático", afirma o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, que tem liderado o diálogo com as entidades.

Simulações e testes práticos

A proposta final da norma é fruto de 15 meses de trabalho técnico e simulações. Testes de queima controlada foram realizados com veículos a combustão e eletrificados, permitindo revisar procedimentos de emergência e confirmar que o distanciamento obrigatório não era necessário - de acordo com Bastos.

"Mostramos, com base técnica, que não há necessidade de isolar os carros elétricos", afirma o executivo, que também é diretos de assuntos institucionais da GWM.

Marcas como Volkswagen, GM e BYD também contribuíram com estudos práticos. A montadora chinesa, por exemplo, levou especialistas brasileiros para visitar centros tecnológicos na China. A Volkswagen convocou as partes para mostrar teste prático na íntegra com seu elétrico, que não pode é vendido no país, o ID4 - que disponibiliza o veículo no Brasil por meio de assinatura.