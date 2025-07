Série 2: BMW lança sedã compacto com novo visual e tela curva; veja preços

O BMW 220 M Sport é equipado com motor 2.0 de quatro cilindros em linha com 204 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de sete marchas. Segundo a marca, acelera de zero a 100 km/h em 7,3 segundos.

Imagem: Divulgação

Já o BMW M235 xDrive usa o mesmo motor, porém com calibração mais esportiva, alcançando 317 cv e 40,8 kgfm de torque. Com tração integral e câmbio de sete marchas com dupla embreagem, cumpre o zero a 100 km/h em 4,9 segundos.

As duas versões contam com o sistema BMW ConnectedDrive, com navegação em tempo real, notícias, clima e serviços de emergência. Destaque para a Digital Key Plus, que permite abrir e ligar o veículo sem tirar o celular do bolso. A tecnologia é compatível com smartphones Apple e Samsung habilitados para conexão UWB (banda ultralarga). O modelo ainda permite compartilhar a chave por mensagem.

Imagem: Divulgação

Outros recursos disponíveis incluem integração com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, assistente de estacionamento, controle de cruzeiro adaptativo, ar-condicionado automático digital, sistema de som Harman Kardon (exclusivo da versão M235), carregador de celular por indução, teto solar panorâmico e a possiblidade de controlar diversas funções por comando de voz.