'Dias contados': por que câmbio manual está fadado a desaparecer dos carros

"Ninguém quer mais caixas de câmbio manuais", disse o executivo. A declaração pode soar exagerada, mas reflete uma tendência que já está bastante avançada no mercado - especialmente em países desenvolvidos, com maior poder aquisitivo.

Segundo o executivo, a queda natural no interesse dos consumidores por versões manuais é inevitável. Cada vez mais carros vêm equipados com câmbio automático, seja do tipo CVT, automático convencional ou com dupla embreagem. O motivo vai além da comodidade.

Por que automático é escolha natural

Imagem: Divulgação

Os câmbios automáticos modernos são mais eficientes, atendem melhor às normas de emissões e funcionam de forma mais integrada com sistemas de assistência ao motorista, como o piloto automático adaptativo e os assistentes de permanência em faixa.

Produzir um mesmo carro com duas opções de transmissão (manual e automática) também encarece o projeto, o que vai contra a lógica atual da indústria, que busca reduzir custos e simplificar portfólios. E, na prática, o público tem escolhido o automático.