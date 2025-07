Número de acidentes e mortes em rodovias federais tem queda no 1º semestre

MT - 2.552

Em Minas Gerais, a BR-381 é a rodovia federal que teve mais registros de acidentes no ano passado: três em cada dez sinistros em rodovias federais no estado ocorreram nessa via.

Dentre as principais causas das mortes, transitar na contramão foi a principal, com 15% dos casos. Já considerando a causa dos acidentes, a reação tardia do condutor foi a principal.

Sexta, sábado e domingo foram os dias com o maior número de acidentes, com percentuais de 15,4%, 15,9% e 16,1% sobre o total, respectivamente.

A cada dez acidentes, pelo menos cinco ocorreram em plena luz do dia. Por outro lado, quando a CNT analisa as mortes por fase do dia, à noite é quando a maioria ocorreu (48,5%).

*Colaborou Rodrigo Barros