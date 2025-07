Carro popular: anúncio de IPI zero escancara alta carga tributária no país

O anúncio da isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para carros compactos e menos poluentes, anunciado na última quinta-feira (10) pelo governo federal, começa a ter efeito e "carros populares" já estão à venda com descontos expressivos.

Essa redução nos preços, diretamente vinculada à isenção temporária de apenas um tributo, até o fim de 2026, escancara o peso da carga tributária no preço final dos produtos e serviços comercializados no Brasil - o que inclui os automóveis.

Ao comprar um carro zero no Brasil, o consumidor não leva apenas um veículo para casa. Ele se torna, na prática, sócio do governo. Isso porque os impostos representam cerca de 45% a 50% do valor total de um automóvel novo, segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).