Dark Horse: como é e quanto custará Mustang 'extremo' confirmado no Brasil

Pela primeira vez na história do modelo, o emblema do cavalo aparece de frente, com as narinas abertas - remetendo à sua vocação de competição.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O modelo também conta com refinamentos aerodinâmicos testados em túnel de vento e rodas exclusivas. Internamente, o acabamento combina materiais esportivos e recursos tecnológicos, mantendo o foco em oferecer uma experiência de condução mais envolvente.

Terceira versão do Mustang no Brasil

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A chegada do Dark Horse amplia o portfólio do Mustang no mercado brasileiro. Ele se une à versão GT Performance, fazendo de 2025 o primeiro ano com três opções diferentes do esportivo à venda no país - incluindo a série limitada com transmissão manual.