Chevrolet Onix 2026 tem troca de item polêmico e consumo médio de 17,7 km/l

Além disso, a respectiva garantia de fábrica foi ampliada de três para cinco anos e o consumo médio de combustível foi ampliado para 17,7 km/l, informa a Chevrolet.

Correia polêmica

Imagem: Divulgação

Internamente, destacam-se o cluster digital de oito polegadas e a central multimídia de 11 polegadas com conexão sem fio.

Mas uma das mudanças mais relevantes está sob o capô: a troca do fornecedor da correia dentada banhada a óleo do motor, alvo de reclamações de clientes, mas cujos problemas, de acordo com a montadora, estão relacionados a má manutenção do componente - especialmente o uso de óleo lubrificante fora da especificação recomendada no manual do proprietário.

A Chevrolet encontrou um novo composto químico que promete conferir uma maior resistência da correia, mesmo com manutenção incorreta - que tem causado "esfarelamento" da peça, segundo proprietários.