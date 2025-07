Ford lança Territory 2026; veja as novidades e o preço do SUV médio chinês

Não posso esquecer que há conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, carregador por indução e câmera de ré projeta com monitoramento "360 graus" do entorno do veículo. Além disso, outra novidade: o Territory 2026 agora é totalmente compatível com o Ford Pass, que permite dar a partida e executar outros comandos no veículo a distância, pelo celular, e acrescenta monitoramento de itens de manutenção e agendamento das revisões periódicas.

Impressões ao dirigir

Imagem: Divulgação

O novo Territory 2026 é silencioso ao rodar.

A suspensão, enfatizada na apresentação da supervisora de engenharia Ariane Campos, é a cereja do bolo. Na traseira, Multlink para deixar o SUV com comportamento de sedã. É boa como ela explicou e para quem anda atrás, o Territory se comporta, não pula. Na frente, McPherson com a eficiência de sempre. Conjunto já era bom no modelo anterior.

Quanto ao desempenho do conjunto de motor e câmbio, só não gostei muito de um delay do acelerador, mesmo no modo Sport.