Imposto sobre carros elétricos e híbridos volta a subir; confira o que muda

O cronograma prevê novos aumentos gradativos até julho de 2026, quando todos os veículos eletrificados passarão a recolher 35% de imposto, a alíquota máxima prevista.

Incentivo à produção local

Imagem: Divulgação

Segundo o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), a medida visa fortalecer a indústria nacional de veículos eletrificados, estimular investimentos em fábricas no Brasil e reduzir a dependência de produtos importados. De alguma forma, vai contribuir para a aceleração do tema.

Desde o anúncio da retomada do imposto, no fim de 2023, marcas como BYD e GWM anteciparam suas estratégias industriais.

Ambas estão prestes a inaugurar suas fábricas em Camaçari (BA) e Iracemápolis (SP), respectivamente. A BYD, inclusive, revelou na última terça (1º) seus dois primeiros modelos a ser produzidos no complexo baiano: o elétrico Dolphin Mini e o híbrido plug-in Song Pro - o sedã King, também híbrido plug-in, será o terceiro veículo da fabricante chinesa com produção nacional.