Fábrica da BYD na Bahia: chinesa projeta produzir 600 mil carros por ano

Em poucas semanas, a BYD se prepara para iniciar, oficialmente, a produção em linha de seus modelos na fábrica de Camaçari (BA), cujas primeiras instalações já concluídas foram apresentadas à imprensa nesta terça-feira (1º).

A fabricante chinesa já recebeu os primeiros kits para montagem do Dolphin Mini, do Song Pro e do King - os três primeiros modelos que serão nacionalizados.

Inicialmente, a montagem dos veículos será feita no sistema SKD (Semi Knock-Down), com componentes pré-montados trazidos da China. Essa fase tem duração prevista de até 12 meses. A partir daí, a produção passará a ser completamente nacional, com estamparia, soldagem e montagem final em território brasileiro - afirmam executivos da empresa.