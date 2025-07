Novo Toyota Prius: dirigimos o carro que antecipa como será próximo Corolla

Dotado de tecnologia híbrida plug-in como o Toyota RAV4 e o Lexus NX450h+, o novo Prius não agrada apenas pela economia de combustível, mas, diferentemente de gerações anteriores, também atrai consumidores por conta do visual certeiro e moderno - o anterior, disponibilizado em nosso país, era vendido exclusivamente com propulsão híbrida plena, do tipo no qual as baterias são recarregadas pelo motor a combustão e pelas desacelerações e frenagens.

Também reúne tecnologia e dirigibilidade que me convenceram - vale destacar que há exemplares do modelo rodando em testes no Brasil, provavelmente como parte do desenvolvimento do próximo Corolla sedan.

Tração integral e recarga na tomada

Imagem: Jorge Moraes/.UOL

Capricho no texto para escrever sobre a esperteza do sistema opcional de tração integral (AWD), conhecido como Electronic On-Demand AWD.

Tal tecnologia utiliza a energia de um ou mais motores elétricos adicionais para fornecer aderência extra, além de distribuir automaticamente a tração para os dois eixos.