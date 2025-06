Marca chinesa 'insiste' no Brasil e nega adeus mesmo vendendo só 47 carros

Já contamos por aqui que a Neta Auto não vive seus melhores dias. Entrou em processo de falência na China, segundo a emissora estatal local CCTV, e enfrenta dificuldades no país de origem. No Brasil, contudo, a marca nega qualquer problema e diz que segue com vendas e fluxo de caixa, mesmo tendo vendido apenas 47 carros em seis meses e administrando um estoque encalhado no porto.

Em números, a montadora teve emplacados 23 unidades do Neta Aya e 24 do SUV Neta X. Destes, cinco foram registrados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

No Porto de Cariacica (ES), há mais de 700 carros, já nacionalizados, aguardando a compra de consumidores ou da rede. Em Santos (SP), também há unidades no complexo portuário, mas a marca não revelou quantos veículos. Os modelos são 2025/2025 e também há veículos do ano passado, revelou uma fonte interna da empresa à coluna.