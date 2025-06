Caoa deixa de fabricar carros da Hyundai para produzir nova marca asiática

A Caoa deixará de fabricar os carros da Hyundai no Brasil. O término da produção na fábrica da empresa em Anápolis (GO) ocorrerá entre outubro e novembro deste ano, deixando de ser feitos o New Tucson e o caminhão HR.

A saída da Hyundai, somada ao crescimento recente da fábrica no interior de Goiás, abre as portas para a chegada de veículos de outras marcas. Segundo apurou o UOL Carros, três delas procuraram a empresa brasileira para conversas e seriam comercializadas por uma nova rede, separada da D21 Motors - responsável pela venda dos produtos nacionais e estrangeiros da Caoa Chery.

O fim da relação entre Caoa e Hyundai começou a ser costurado em agosto do ano passado, quando houve o entendimento entre as partes para que a montadora sul-coreana passasse a importar e vender seus modelos de forma independente, pagando um valor à empresa brasileira. Nos quase 20 anos de história entre as partes, foram mais de 500 mil veículos produzidos.