Mais caro, novo Kicks terá fôlego para peitar T-Cross e outros rivais?

É muito comum nos depararmos com uma enxurrada de críticas quando publicamos em nossas redes sociais a revelação de preços de um lançamento. Com o novo Kicks não foi diferente. Na verdade, foi um pouco. O nível de 'decepção' com os valores apresentados pela Nissan foi maior do que a média recente.



Com quatro versões entre R$ 160 mil e R$ 200 mil, o novo Kicks passou para o patamar dos mais caros entre os SUVs compactos e até se alcançou algumas versões de modelos de categoria acima. Mas será que ele virou um SUV médio?

Não, o Kicks segue como um SUV compacto, mas não é mais um utilitário esportivo de entrada. A estratégia da Nissan ficou bem clara. Quer uma versão barata? Então sua escolha será o Kicks Play, que nada mais é do que a primeira geração - que conviverá com a nova por um bom tempo.

A Nissan mira com o novo Kicks as versões intermediárias e topo de linha do líder Volkswagen T-Cross e outros rivais que se aproximam da casa dos R$ 200 mil. A marca japonesa não quer se meter no campo de Jeep Commander ou Honda HR-V, até porque não tem folego para isso com seu motor 1.0 turbo de 125 cv.