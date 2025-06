GWM lança série limitada do Haval H6; veja preço e o que muda no SUV chinês

A GWM Brasil acaba de lançar uma série limitada do Haval H6. Batizada de HEV One, a novidade comemora o melhor momento da marca no país, com recorde de vendas em maio e a liderança no segmento de veículos híbridos.

Serão apenas 2 mil unidades à venda. O modelo é baseado na versão HEV2, com o mesmo conjunto híbrido. Os motores combinados somam 243 cv de potência e 54 kgfm de torque. A empresa estuda manter o modelo em linha. "A demanda dirá isso". O SUV custa R$ 21 mil a menos e entra na faixa do Corolla Cross flex e Jeep Compass.

Por fora, o H6 HEV One traz novas lanternas traseiras vermelhas no lugar do acabamento fumê da linha 2025 e rodas com design exclusivo. Por dentro, o destaque fica para o acabamento em black piano, que substitui o tom cinza fosco da versão convencional. O novo logotipo da GWM, presente na traseira, também está mantida.