Como 'IPI Verde' pode fazer donos de carros 1.0 turbo pagarem mais imposto

Um ponto importante é que o decreto do Mover não define as alíquotas de IPI. Ele apenas estabelece que os critérios técnicos para benefícios ou penalidades serão relacionados a eficiência energética, segurança veicular e reciclabilidade. Cabe ao Ministério da Fazenda editar uma nova tabela de tributação, o que ainda não aconteceu.

Atualmente, as alíquotas são de 5,27% para motores 1.0 aspirados e turbinados (iguais) e 9,78% para até 2.0, por exemplo, sem considerar potência, peso ou tipo de motorização.

O novo IPI, contudo, pode mudar as porcentagens. Com isso, motores 1.0 turbinados que consomem mais combustível podem ser tributados como se fossem 2.0, enquanto modelos com motor maior, mas com sistema híbrido eficiente, poderiam pagar menos.

Na visão do consultor da Bright Consulting Cassio Pagliarini, é preciso aguardar a definição do governo. Contudo, o especialista considera sensata a posição em elevar as tarifas.

"Seria justo um carro com motor 1.0 turbo pagar como 1.6 ou 2.0. Seria razoável, mas ainda não da para saber", afirma Pagliarini.

Por enquanto, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), associação que representa as montadoras, evita se posicionar diretamente sobre o novo IPI.