Volvo apresenta XC60 atualizado e versão aventureira do EX30; veja detalhes

Novo Volvo XC60

A atualização do modelo premium de cinco lugares chega ao mercado nacional em quatro versões - a partir de R$ 459.950, para a Plus; R$ 509.950, para a Ultra; R$ 519.950, para a Ultra Dark; e R$ 539.950, para a Polestar. Os interessados têm três novas opções de cores: Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red.

A partir da versão Ultra, o novo XC60 conta com o sistema de som Bowers & Wilkins High Fidelity, antes disponível exclusivamente na linha 90, com 15 alto-falantes.

Outro destaque para as versões Ultra e Ultra Dark é a suspensão pneumática adaptativa, tecnologia que permite ajuste automático da altura do veículo e maior estabilidade em diferentes condições de direção.

Com uma central multimídia de última geração, agora com 11,2 polegadas, serviços do Google integrados e um sistema mais ágil, o novo XC60 fornece uma experiência ainda mais personalizada, responsiva e segura ao motorista.

Por falar em segurança, mantendo o legado da marca, o novo XC60 conta, também, com os reconhecidos recursos de proteção da Volvo e o serviço Volvo On Call - um sistema de conectividade 24h, que permite monitorar o veículo remotamente e oferece uma série de funcionalidades para maior comodidade e segurança do proprietário.