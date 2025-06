Ford Territory perde 'cara de mocinho' para desafiar os rivais chineses

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O SUV perde a "cara de mocinho" e passa a desafiar os concorrentes asiáticos com a mesma faixa de preço do GWM Haval HEV, por exemplo. A proposta, segundo o presidente da montadora, Martín Galdeano, é triplicar o volume de vendas. "No Chile emplacamos 1.500 do modelo. No Brasil a meta será, no mínimo, dobrar o volume".

O carro mede 4,68 metros e tem porte com entre-eixos de 2,7 metros. O importado cresceu cerca de 5,5 centímetros e na China é fabricado em Nachang, na joint-venture com a JMC. A garantia permanece a de três anos. ?

O motor continua o 1.5 turbinado movido a gasolina com 169 cv de potência máxima a 5.500 rpm e torque de 25,5 kgfm entre 1.500 rpm e 3.500 rpm. A caixa automatizada de sete velocidades faz um bom casamento com o propulsor do utilitário.