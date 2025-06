Honda apresenta HR-V 2026 com mudanças no visual e lança City esportivo

Imagem: Jorge Moraes/UOL

O que não muda são as quatro versões e a motorização. A EX e EXL seguem equipadas com propulsor 1.5 aspirado que entrega 126 cv e 15,8 kgfm. Já as opções Advance e Touring contam com o 1.5 turbo que garante 177 cv e 24,5 kgfm. Ambos são equipados com o câmbio CVT que simula sete velocidades. Os preços variam entre R$ 156.100 e R$ 204.100.

Novo Civic Hybrid

Mais uma novidade da Honda no Festival Interlagos é a atualização do Honda Civic eletrificado, que ganha um redesenho na grade frontal e perde o farol de milha que estava presente na composição do para-choque dianteiro.

Outra atualização é a nova cor, mas que ainda não está confirmada para a linha 2025 do Civic. Por enquanto, a Honda mostrou apenas como demonstração.

City Sport

A Honda também trouxe como novidade a chegada da versão mais esportiva do City. O modelo conta com itens escurecidos como teto, rodas, frontal e capa do retrovisor. As vendas estão previstas para agosto.