Festival Interlagos: veja lançamentos e o que esperar do evento em SP

BYD U8 e U9

A BYD exibe a atualização de todas as telas (multimídia) dos seus veículos no estande da empresa. O toolbar ficou mais leve e intuitivo, existe agora uma simulação em 3D do ADAs, aplicativos nativos como YouTube e os games. A nova capa de descanso ficou minimalista. As atualizações são automáticas ou podem ser feitas nas concessionárias.

A chinesa coloca em evidência a dupla U9 e o SUV que mergulha fundo, o U8, para experiência na pista com os outros veículos da marca.

Novo GWM Haval

Espera-se por parte da chinesa GWM a apresentação do Haval H9 e da picape Poer, já conhecidos por parte do público pelas exibições na China, algumas delas exibidas aqui no UOL e em nossas redes sociais. O H9 é o SUV de sete lugares da marca, a diesel e derivado da picape.

Lexus, Toyota, Mercedes-Benz também fazem parte do hall dos boxes nas apresentações dos veículos que estão em evidência e alguns vão chegar às revendas.