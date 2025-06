A caminho do Brasil, marca chinesa apresenta para-brisa com tela interativa

A navegação é uma das funções integradas ao display panorâmico, com setas de direção e orientações projetadas na via à frente do carro, utilizando recursos de realidade aumentada. O objetivo é permitir que o condutor receba informações sem desviar o olhar da estrada.

Embora sistemas similares já estejam disponíveis em veículos premium, como nos modelos mais recentes da Mercedes-Benz e Audi, a proposta da Xpeng se destaca por estar presente em um veículo de menor custo. O G7 deve ter preço inicial em torno de 250 mil yuans na China, o que equivale a aproximadamente R$ 193 mil na cotação atual.

A montadora ainda não divulgou todos os dados técnicos do SUV, mas é esperado que o G7 tenha ao menos duas opções de baterias. A versão básica deverá contar com um motor elétrico de 292 cv (218 kW), com velocidade máxima estimada em 202 km/h.

O design do G7 segue a linha de outros elétricos recentes, com perfil aerodinâmico, luzes diurnas em LED na dianteira e uma barra que une as lanternas traseiras. O modelo se posiciona no segmento de SUVs médios, com proposta urbana e foco em tecnologia embarcada.