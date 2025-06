Como VW Tera deve dificultar a vida dos hatches e afetar até vendas do Polo

Aparecem apenas as versões de entrada Track e Robust por R$ 95.790, depois a Sense com motor TSI e câmbio automático por R$ 107.990 e a topo de linha que já citamos por assustadores R$ 131.650. É bem capaz que essa também desapareça da gama.

Quando olhamos a versão de entrada do Tera por R$ 103.990 (preço de tabela após a venda das primeiras 999 unidades), com motor MPI de 84cv/77cv (etanol/gasolina) e câmbio manual, até que dá para entender a dúvida do consumidor entre ele e um Polo Sense, que é pouco mais caro, mas tem motorização turbo e caixa automática, além de outros bons equipamentos de série.

Mas as versões mais caras dos hatches - e aqui não falo só do Polo - deverão sentir o direcionamento natural dos clientes para o SUV de preço semelhante. É bem verdade que Pulse e Kardian, com mais tempo de mercado, não conseguiram incomodar muito o hatch da Volks, que é o veículo de passeio mais vendidos no país nos últimos dois anos.

Mas a força da rede da VW em nosso mercado tem tudo para fazer do Tera o 'matador' de hatches compactos mais caros. Será algo parecido como o que muitos SUVs médios fizeram, praticamente aniquilando o segmento de hatches e sedãs médios no Brasil.

Não espero que a Volks faça como a Renault, que não deixou Sandero e Kardian conviverem por muito tempo. O destino do Polo deve ser semelhante ao do Fiat Argo, que tem versões entre R$ 90.990 e R$ 106.990.

Com a chegada de um forte concorrente na carroceria SUV e uma boa lista de equipamentos de série, não faz sentido você oferecer um hatch 1.0 (mesmo que turbo) acima dos R$ 115 mil. Vai encalhar 'na prateleira'.