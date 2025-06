Projeto propõe isenção de IPI para mães na compra de carros de 7 lugares

"Essas mães enfrentam gastos significativos para criar três, quatro ou até cinco filhos ao mesmo tempo. Além disso, muitas vezes não conseguem comprar um automóvel adequado para o transporte diário, seja para a escola, consultas médicas ou outras atividades rotineiras", justificou Zé Neto na proposta.

A redação sugerida pelo projeto mantém as exigências técnicas dos veículos isentos, como motor de até 2.000 cm³, no mínimo quatro portas, movidos a combustível renovável, híbridos ou elétricos. A ampliação do benefício incluiria as mães de múltiplos no mesmo artigo que já contempla os demais beneficiários.

A proposta aguarda análise pelas comissões temáticas da Câmara e ainda precisa ser aprovada em plenário para seguir ao Senado.

Segundo o autor, a medida é uma forma de garantir que o Estado contribua com a mobilidade e a dignidade dessas mulheres. "Estamos falando de justiça tributária. Se o objetivo da lei é superar desigualdades, não é razoável deixar de fora um grupo que claramente precisa de suporte", afirmou o deputado.

*Colaborou Rodrigo Barros