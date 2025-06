Suzuki planeja nova fase no Brasil e lançará Vitara elétrico em janeiro

A Suzuki prepara um movimento importante para retomar espaço no mercado brasileiro. Segundo apuração da coluna, a marca japonesa deve lançar o novo Vitara 100% elétrico no Brasil entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. O SUV promete resgatar a memória dos anos 1990 da legenda que já foi a referência do mercado dos 4X4.

O modelo, ainda não foi anunciado oficialmente, deve marcar o início de uma nova fase da Suzuki no mercado brasileiro, indo além do nicho ocupado atualmente pelo Jimny. Já estava na hora da HPE, que também fabrica e representa a Mitsubishi, virar o disco. Consultada, o empresa declara que a Suzuki tem grandes planos para o futuro no Brasil.

Embora a empresa não confirme publicamente, fontes ligadas ao setor cravaram que o Vitara elétrico já está em processo de homologação e deve ser a principal aposta da marca para disputar um espaço no crescente segmento de SUVs eletrificados.