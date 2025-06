Nova marca chinesa no Brasil vende apenas 46 carros e se aproxima de adeus

A operação brasileira da marca é modesta: há apenas uma loja física e duas unidades localizadas em shoppings. Os veículos já são ofertados com condições agressivas de preço, incluindo bônus de R$ 25 mil válidos para valorização de usados, pagamento de IPVA ou seguro.

Além disso, os carros da Neta vêm acompanhados de carregador portátil e carregador de parede gratuitos, e as cinco primeiras revisões também são oferecidas sem custo. Mas os mimos não convencem. Desde a estreia no país, foram vendidas apenas 46 unidades, volume considerado baixo diante das expectativas.

Para efeito de comparação, a Seres, outra marca chinesa de elétricos, emplacou apenas 11 veículos em seu período no Brasil. Mas saiu de cena.

Na China, a marca encara uma crise que combina dificuldades financeiras, disputas internas e rumores de falência. De acordo com fontes ligadas à empresa, acionistas estatais da Hozon pressionam pela saída do fundador Fang Yunzhou, que atualmente ocupa os cargos de CEO e presidente do conselho.

Com problemas no mercado doméstico e uma estreia contida no Brasil, o futuro da Neta permanece incerto, tanto no exterior quanto por aqui.

?*Colaborou Rodrigo Barros