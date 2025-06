VW Gol GTI: procura dispara e ícone dos anos 90 já tem preço de BMW zero km

Para efeito de comparação, um BMW X1 zero-km, carro de luxo mais vendido do Brasil no último ano, é comercializado atualmente a partir de R$ 318.950.

Imagem: Reginaldo de Campinas

"Eu falo que isso ai é a lei da oferta e procura. O GTI era sonho dos brasileiros na época. É ate hoje. É sonho de quem teve e quer ter novamente ou a grande maioria que não tinha condição e agora 30 e poucos anos depois consegue", ressalta Reginaldo Ricardo, proprietário da empresa.

Segundo ele, só a parte da restauração de um automóvel mais antigo pode chegar a custar mais de R$ 300 mil. Isso acontece por conta da raridade das peças - as poucas unidades são caras.

"Acho que tem fôlego para custar ainda mais. Cada dia que passa não encontramos mais peças originais", destaca.

Recentemente, carros mais exóticos dos anos 80 e 90 tiveram uma supervalorização, o que já foi tema de diversas matérias do UOL Carros. O Gol GTI é um exemplo disto. Contudo, na visão do especialista, isso pode se repetir em alguns anos, com modelos como o Jetta GLi e o Golf GTI. Em outra escala já estamos vendo com o compacto up! TSi, que chegou a ser oferecido por R$ 99 mil.