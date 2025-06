Lei do 'flanelinha': projeto que previa prisão para guardadores fracassa

A proposta equiparava esse tipo de abordagem à prática de extorsão. O requerimento de retirada foi apresentado e aprovado antes da votação do texto em plenário, como permite o regimento da Câmara.

Entramos em contato com o gabinete do parlamentar por e-mail e por telefone para entender a razão da retirada do projeto. Contudo, até a publicação desta reportagem, não obtivemos nenhum retorno.

*Colaborou Rodrigo Barros