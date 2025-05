Fiat Pulse: o que SUV ganhou ou mudou para ir para a 'guerra' contra o Tera

Design externo

As mudanças visuais do Pulse 2026 estão concentradas na parte dianteira. A grade frontal foi redesenhada com elementos verticais, em linha com a identidade visual usada no Fastback. O para-choque ganhou novos contornos e o skidplate passou a ter moldura mais destacada.

A altura do solo foi mantida em 1.550 mm e o vão livre segue em 224 mm, com ângulos de entrada e saída preservados (20,5° e 31,4°, respectivamente). O Pulse 2026 mede 4.099 mm de comprimento, 1.774 mm de largura e 2.532 mm de entre-eixos.

Interior

No interior, as mudanças variam conforme a versão. O Drive 1.3 recebeu novo acabamento escurecido. A versão Audace ganhou bancos em tecido atualizado. A topo de linha Impetus T200 Hybrid agora conta com painel de portas com acabamento em couro sintético mais o teto solar.

O sistema multimídia varia entre as versões, com telas de 8,5" ou 10,1", ambas compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O carregador de celular por indução está disponível a partir da versão Audace Hybrid. O painel de instrumentos pode ser analógico com tela central de 3,5", parcialmente digital com 7" ou totalmente digital, dependendo da configuração.