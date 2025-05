De Honda a BMW, Festival Interlagos apresenta novas motos; veja destaques

Royal, Yamaha e BMW

Shineray lança a marca premium SBM no Brasil; modelo Adventure 400 é um dos destaques Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Shineray apresentou a nova linha premium Shineray Brasil Motors (SBM), focada em modelos de média e alta cilindrada.

O objetivo é ampliar a oferta com motos maiores, mas mantendo a tradicional relação custo-benefício da fabricante chinesa. A linha estreia no segundo semestre com seis motos, todos com três anos de garantia.

Por sua vez, a britânica Triumph revelou a Tiger Sport 800, que chega ao mercado nacional em junho por R$ 64.990. Além dela, a marca exibe 48 motos em seu estande, incluindo a Speed Twin 1200 nas versões RS e Standard, a Trident 660 atualizada, a Tiger Sport 660 e a potente Rocket 3 Storm.